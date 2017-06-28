Kırmızı noktalı film izlemek aldatma sayılır mı?

HER 5 erkekten biri ateşli bir öpüşmeyi aldatma olarak görmezken, kadınların yüzde 91’i bunu tamamen ihanet olarak sayıyor.

Araştırma için soru sorulan insanların 3’te biri aldatıldığını söylerken, 10’da biri eşinin ya da sevgilisinin arkasından iş çevirdiğini düşünüyor.

Ancak teknoloji devrinde aldatmanın da tanımı değişmiş durumda.

Araştırmanın şaşırtıcı olmayan bir sonucuna göre başka biri ile seks yapmak pek çok kişi için aldatma olarak görülüyor. Yine de yüzde 2’lik bir kesim bunun duruma göre kabul edilebilir olduğunu savunuyor.

Konu, sexting, yani cinsel içerikli mesajlaşmaya gelince cevaplar kadın ve erkeklere göre büyük değişiklik gösteriyor.

Kadınların yüzde 90’ı sextingi aldatma olarak görürken, erkeklerin yüzde 78’i bu fikirde.

Porno izlemenin aldatma sayılıp sayılmadığı da yine kadın ve erkekler arasında büyük bir uçurum.

Araştırmaya katılanların yüzde 62’sine göre yetişkin film izlemek ihanete girmiyor. Ancak kadınların yüzde 20’si, erkeklerinse yüzde 11’i bunu aldatma olarak görüyor.

Araştırma, yaklaşık 5 bin kişiden oluşan bir gruba sorulan sorular üzerinden yürütülmüş.

İlişki danışmanı Gurpreet Singh, Times’a verdiği röportajda, cinsiyetin aldatma algısı üzerinde büyük rol oynadığını söylüyor.

İlişki danışmanı Gurpreet Singh, Times’a verdiği röportajda, cinsiyetin aldatma algısı üzerinde büyük rol oynadığını söylüyor.

Yaş grubu daha genç olanlar arasında olanların sonuçları da yine cinsiyet farkını ön plana çıkarıyor.

Yaşları 16 ila 24 arasında değişen gruba göre flörtleşme kesinlikle ihanet olarak sayılıyor.

İnsanların neyi aldatma olarak gördüğünün yanı sıra her 3 ilişkiden birinin ihanet sonrası devam ettiği de ortaya çıkan bir diğer sonuç.