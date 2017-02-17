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Kırımızı ışıkta duran aracın yakıt deposu dondu

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülürken, kırmızı ışıkta duran bir aracın yakıt deposu dondu

Kırımızı ışıkta duran aracın yakıt deposu dondu

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülürken, kırmızı ışıkta duran bir aracın yakıt deposu dondu

17 Şubat 2017 Cuma 15:23
Kırımızı ışıkta duran aracın yakıt deposu dondu
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SİBİRYA soğuklarının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31,2 derece ile Ağrı merkezde ölçülürken, Vanyolu Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran belediyeye ait çöp toplama aracının ise yakıt deposu dondu. Bunun üzerine temizlik işçileri yakıt deposunun altına ateş yakarak ısıttı. Donan deponun ısınmasıyla aracı çalıştıran temizlik işçileri yoluna devam etti. 
Ağrı merkez Yeni Van Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bekletilen birçok tırın yakıt deposu da dondu. Şoförler, araçlarının yakıt deposunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştılar. Yakıt deposu donan tır şoförü Hasan Sivrioğlu, havanın çok soğuk olduğunu, mazot deposunun bu yüzden donduğunu belirterek, donun açılması için ateş yaktıklarını söyledi. Ağrı'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden Sivrioğlu, "Havalar çok soğuk olduğundan mazotumuz dondu, arabalarımızı çalıştıramıyoruz. Şu anda don açılsın diye ateş yaktık, ısıtmaya çalışıyoruz. Gece en son hava sıcaklığı eksi 32 derece idi. Şimdi ise eksi 20 derecedir. Giresunluyum, hayvan yükleyip geri döneceğiz. Burası çile yani başka bir şey yok. Ağrı'ya geldin mi çile başlıyor soğuktan" dedi.
Yakıtı donan diğer sürücüler ise, mazot depolarının ısınması için yanlarında getirdikleri tüplerle depoyu ısıtmaya çalıştılar. Havaların çok soğuk olduğunu belirten şoförler, "Havalar çok soğuk, arabalar dondu, antifriz bile dondu. Arabada bulunan hortumlar koptu. İranlıyız, iki arkadaşız. İkimizin de arabaları dondu. Havalar soğuk, gece eksi 30 derecenin üzerindeydi" diye konuştu. 
 

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Anahtar Kelimeler:
DonmaKırmızı ışıkYakıt Deposu
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