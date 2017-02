'Kilo verirken dikkatli olun'

Yasin ARAZ

BAHAR Diyeti Danışmanlık'ın sahibi Bahar Faiz, sağlıklı beslenme ve sağlıklı zayıflama konusunda uyarılarda bulundu. Zayıflamanın aşırı kilodan doğan bir ihtiyaç olmaması, bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Faiz, aşırı kilonun çeşitli hastalıklara da yol açabildiğini kaydetti. "Sağlıklı beslenmede üç ana üç de ara öğün olmalı" diyen Faiz, şöyle konuştu: "Atlanmaması gereken en önemli öğün kahvaltı. Çünkü metabolizmayı hızlandırmada çok etkili. Kahvaltı tabağımızda peynir, yumurta, zeytin, yeşillikler ve çavdar veya tam buğday olmak kaydıyla ekmek olabilir. Ancak ekmekte bir veya iki dilimi geçmemeye dikkat edilmeli. Öğle yemeklerinde ise bir haşlanmış ya da ızgara et ürünleri tüketilebilir. Öğle öğününde et varsa diğer öğün sebze yemekleri olmalı. Et denildiği zaman da sadece et, balık, tavuk akla gelmemeli. Kuru baklagiller de bu alanda sayılabilir.

'KURUYEMİŞ SEÇİMİNE DİKKAT'

Ton balıklı salata ya da peynirli salata da öğünlerimize ilave edilebilecek porsiyonlardan. Ara öğünlerde de meyve, süt, yoğurt, ayran ilaveten kuruyemiş türünden badem, ceviz gibi besinler de tüketilebilir. Ancak bunları tüketirken özellikle kavrulmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor, kavrulma işleminden geçtikten sonra birçok besin değerlerini kaybediyorlar."

'FASTFOODDAN UZAK DURUN'

Hazır gıda tüketimine de dikkati çeken Faiz, "Her insan için geçerli bir kural vardır. Hazır gıdalardan, fastfoodlardan, ambalajlı ürünler statüsündeki cips gibi ürünlerden uzak durulmalıdır. Çünkü bunlar insan metabolizmasında ciddi tahrip yaratıyorlar. Bunların yanında da bitki çaylarından faydalanmak gerekiyor. Özellikle kış dönemlerinde zencefil ve limon ikilisini birlikte tüketmekte fayda var, bunlara ilaveten zerdeçal ve yeşil çay da tüketilebilir" dedi.

'HIZLI KİLO KAYBINDAN KAÇININ'

Faiz, ayrıca şu önerilerde de bulundu: "Zayıflamak için çeşitli bitki çayları kullananlar var, ben bunlara karşıyım. Zayıflamak bu tür bitkisel ürünlerle kısa süreli ve zararlı olabiliyor. Ayrıca bu ürünler her bünyede de aynı etkiyi göstermiyor. Hızlı kilo kaybetmek doğru bir hareket değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ideal kilo kaybı ayda 4-6 kilo arasında olmalıdır. Karbonhidrattan tamamen uzak kalmak gibi bir durum söz konusu olmamalı.

'MEYVEYİ BOLCA TÜKETİN'

Kış aylarında ara öğünlerde kesinlikle meyve eksik edilmemeli. Meyve yiyorsak da çeşitlendirmeliyiz. Çünkü hepsinde farklı vitaminler var. Ama miktarının düzgün ayarlanması gerekiyor. Çünkü miktarlar boy, kilo, yaş, cinsiyet gibi bir çok faktöre göre değişiklik gösterebiliyor. Herkesin metabolizması farklı. Erkeklerin bayanlara göre alması gereken miktar değişebiliyor. Her iki cinsiyette de kış ayları da porsiyonlar daha çok vitamin alabilmek adına artırılabilir. Ama bunun bir kontrol altında yürütülmesi gerek."