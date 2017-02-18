Karşınızdakinin öpüşmek istediğini nasıl anlarsınız?

ÖPÜŞMENİN yarattığı his duygularla şekillendiği için herkese uygun bir rehber yok elimizde; ama bilimsel araştırmalardan elde edilen ipuçları var tabii... Buna rağmen öpüşmek, 1-10 arasında puan verilen bir Olimpiyat sporu değildir. Büyük kısmı kişisel tercihtir. Partnerinizi tanımaya başladıkça daha iyi öpeceğinize emin olabilirsiniz.

1- Önce şunu bir kabullenelim: Öpüşmek gerçekten çok önemli ve özeldir!



"İyi bir öpücük nasıl olmalı?" sorusunun cevabını hiçkimse net bir şekilde veremez.

Buna rağmen iyi bir öpücük asla unutulmaz, hatta bazen hayatınızın büyük bir parçası haline gelebilir.

Ayrıca gerçekten 'özel bir şey'dir...

Hatırlayın; 'Pretty Woman' filminde hayat kadını rolünde oynayan Julia Roberts'ın müşterileriyle dudaktan öpüşmeme kuralı vardı.

Dudak dudağa öpüşmekten kaçınma, 'en eski mesleği' icra eden kadınlar arasında çok uzun süredir yaygın bir kural.

Sosyal bilimciler Joanna Brewis ve Stephen Linstead da aynı fikirde; hayat kadınlarının 'öpüşme yasağı' koyduğunu söylüyorlar.

Çünkü öpüşmek, 'partnere gerçek bir istek ve sevgi' gerektiren bir şey.

Dolayısıyla müşterinin dudaklarından kaçarak, duygularını işinden uzak tutmak mümkün oluyor.



2- Ne kadar çok öpüşüyorsanız, ilişkiniz o kadar iyi demektir.

Araştırmalar, öpüşme sıklığının ilişkinin iyi gidip gitmediğiyle birebir alakalı olduğunu söylüyor.

Kısacası bir çift ne kadar öpüşüyorsa, o kadar mutlu demektir!

3- Kötü öpüşenler çabucak ayrılıyor

Araştırmalara göre erkeklerin yüzde 59'u partneri kötü öpüştüğü için sevgilisinden ayrılıyor. Kadınlarda oran yüzde 66'ya kadar çıkıyor.



4- İlk öpücüğün önemi

Bir psikoloji araştırmasına göre erkeklerin yüzde 59'u ve kadınların yüzde 66'sı ilk öpüşmeyi beğenmeyenlerin ayrıldığını gösteriyor.

Unutmayın ki partnerler ilk cinsel ilişkilerinden çok, ilk öpüştükleri anı hatırlar.

Butler Üniversitesi'nden psikolog John Bohannon, çoğumuzun ilk romantik öpücüğün ayrıntılarının yüzde 90'ını hatırlayabildiğini ortaya koydu.

5- İşe gitmeden önce eşini öpenler daha sağlıklı

80'lerde Almanya'da yapılan 10 yıllık bir psikoloji araştırmasına göre işe gitmeden önce eşlerini öpen erkekler 5 yıl daha uzun yaşıyor; diğerlerine göre yüzde 20-30 oranında daha çok para kazanıyor ve trafik kazası geçirme ihtimalleri düşüyor.

Tabii ki bunların hepsi öpüşmek sayesinde olmuyor!

Eşinizi öperek hayatınızda bir fark yaratmayı beklemeyin.

Öpücüklerin güne olumlu bir tutumla başlayarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı yarattığı söyleniyor.

6- Neden öpüşüyoruz?

Karşınızdaki insanın biyolojik olarak sizin için uygun olup olmadığını anlayabilmenizin en basit yolu öpüşmektir.

Minik ve dokunaklı bir öpücük, bir tür bilgi alışverişi gibidir.

Bizi yönlendiren bilinçsiz mekanizmaları tetikleyebilir.

Devam etmemiz gerekip gerekmediğini düşünürken karar vermemize yardımcı olur.



Kadınlar öpüşmeyi, potansiyel bir eşi değerlendirmek ya da uzun vadeli bir ilişkiyi başlatmak, sürdürmek ve izlemek için iyi bir yol olarak görüyor.

Ayrıca, bir erkeğin nefesini ve tadını, öpüşmeye devam edip etmeyeceğini belirlemek açısından son derece önemli buluyor.

Kadınlar sağlıklı dişlere de çok daha fazla önem veriyor.

Cinsel birliktelik sırasında ve sonrasında erkeklerden daha fazla öpüşme ihtiyacı duyuyorlar.



Erkekler ise öpüşme konusunda daha seçici. Yüz ve bedensel çekiciliğe kadınlardan daha fazla ilgi duyuyor.



7- Kadınlara ve erkeklere göre öpüşmek...

- Öpüşmek kadınlara daha fazla anlam ifade ediyor.

- Kadınlar öpüşürken genellikle erkeklerin dişlerine ve hijyenine odaklanıyor.

- Erkekler öpüşmeyi cinselliğe doğru atılmış bir adım olarak görüyor.

- Diğer çalışmalar, bu bilgilerin bütün kültürlerde geçerli olduğunu ortaya koyuyor.



8- Karşınızdakinin öpüşmek istediğini nasıl anlarsınız?

Bazen arada kalırsınız: Öpsem mi öpmesem mi?

Bu ikilem bile potansiyel öpüşmeyle ilgili gerginlik ve beceriksizlik yaratır.

Niyetiniz romantik olsun olmasın, bir insanı öpmek, koklamak istemek, 'kişisel alanına' girmek anlamına geliyor.

Bu izni alabilmek için bir miktar yakınlaşmış ve güven kazanmış olmak gerekiyor.

Ne yapacağınıza dair en iyi öneri, sanatçı David D'Angelo'dan geliyor: "Beyler, öpüşmeden önce kadının saçlarına düzeltirmiş gibi dokunun" diyor D'Angelo.

Eğer kadın saçlarına dokunulmasına izin veriyorsa, bunu bir tür yeşil ışık olarak görebilirsiniz.



9- Kadınlara tavsiyeler

William Cane erkek ve kadınlara sordu: Öpüşmekle ilgili en büyük şikayetiniz ve isteğiniz nedir? İşte cevaplar:



- Ağzınızı kocaman açın. Araştırmalar, erkeklerin 'daha fazla dil hareketiyle ıslak bir öpücük'ü tercih ettiğini gösteriyor.

- Daha fazlasını başlatın. Dilinizle daha agresif olun ve öpücükte aktif olarak yer alın.

- "Dur" demeyi bırakın!



10- Erkeklere tavsiyeler

- Dilinizi kadının boğazına kadar sokmayın. Bu en sık rastlanan şikayet.



- Karnına yabancı bir 'cisim' yerleştirmeye çalışmayın, sadece onu öpün!

- Kulaklarından tutun.



- Nefes almasına izin verdiğinizden emin olun. Kadınlar boğulmadığında daha fazla öpüşebilirler!



- Öpüşme biçimini iyi izleyin, tempoyu tutturun. Dil hareketine, benzer şekilde cevap verin.



- Hijyen üzerine yapılan araştırmalarla uyumlu olarak, dişlerinize dikkat edin, gargara kullanın ve nane sakızı çiğneyin.



- Kadınların yüzde 53'ü öpüşmek için temiz tıraş olmuş bir erkeği tercih ediyor. Ona göre!



- Dudaktan sonra kadınların en sevdiği nokta boyun. Kadınların yüzde 96'sı boyun öpücüklerini sevdiklerini bildirirken, erkeklerin sadece yüzde 10'u kadını boynundan öpüyormuş!



- Kadınlar ayrıca, erkeklerin öpüşme konusunda yeterince varyasyon göstermediğinden, çok fazla mekanik olduğundan, sürekli aynı şekilde öpüştüklerinden şikayet ediyorlar. Kadınlar bir dizi farklı öpücük ister: Boyun, kulaklar, üst dudaktan alt dudağa hareket eden eylemler... Kısacası yaratıcı olun!