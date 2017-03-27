Kar edeyim derken, dolandırıldı

BURSA'DA 2006 yılında işlerinin kötüye gitmesiyle çıkış arayan 61 yaşındaki Ahmet Kurttutar, kullandığı otomobilini satıp işlerini rayına sokmayı hedefliyordu. Otomobilinden de kar etmek için arayış içine giren Kurttutar, dostlarının tavsiyesi ile barter karşılığı vermeyi kabul etti. 63 bin dolarlık barter çekini alan Kurttutar, alacağı malları da karla satmayı hedefliyordu. Arabasının devir işlemlerinin ardından eline aldığı çek ile barter şirketine giden Kurttutar, çekin geçersiz olduğunu öğrenmesiyle dünyası başına yıkıldı. Barter çekindeki yetki numarasının olmadığından dolayı kendine para vermeyeceklerini belirten Kurttutar, “Mal almaya gittiğimiz de çekin üzerindeki yetki kodunun olmadığı için bizi geri çevirdiler. 2006 senesinden bu yana ise nereye başvuruda bulunduysam hiçbir sonuç alamadım. Kar edelim derken, o günün parası ile 23 bin lira zarar ettim” dedi.

Bu işi yapan kişiler hala piyasada olduğunu belirten Kurttutar, “Yetkililer bu barter sistemi ile ilgili bir önlem almalılar. Bizim canımız yandı başkasının yanmasın. Beni dolandıran kişi ile en son 7 ay önce görüştüm. ‘Bugün yarın hallediyorum’ diye oyalamaya devam ediyorlar. Bursa’da çok mağdur olan kişi oldu veya olmaya da devam ediyor. Bunlar Türkiye’nin her tarafını gezerek, vatandaşları kandırarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Benim kendi mesleğim olduğu için ayakta kalabildim. Ama mesleği olmayan kişilerin ise intihar noktasına kadar gittiğini öğrendim” diye konuştu.

