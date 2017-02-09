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‘Kanseri içinize çekmeyin’

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkesi sigarayı bırakmaya davet etti

‘Kanseri içinize çekmeyin’

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkesi sigarayı bırakmaya davet etti

09 Şubat 2017 Perşembe 21:41
‘Kanseri içinize çekmeyin’
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DR. Tevfik Yazan, Sigara Bırakma Polikliniği'ne ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, hastane olarak 3 bin 897 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini açıkladı. “Hayat sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın. Kendinizin ve diğer insanların sağlığını tehlikeye atmayın” diyen Dr. Yazan, dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu ifade etti. Yazan, “Sağlık Bakanlığı bu konuya büyük önem veriyor ve insanları bu konuda bilgilendirme çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Biz de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu konuya büyük önem veriyoruz" dedi.
BIRAKMADA YÜZDE 40'LIK ARTIŞ
Sigara Bırakma Polikliniği'nin aktif olarak hastalara hizmet verdiğini, hastaların polikliniğe sigarayı bırakmak için yaptıkları başvuruların her geçen yıl arttığını söyleyen Dr. Yazan, "Geçen yıla göre bu oranda yüzde 40’lık bir artış gözleniyor. İstatistiklere baktığımızda Sigara Bırakma Polikliniği olarak 2014 Eylül ayından itibaren 3 bin 897 hastaya hizmet verdiğimizi gördük. Bu rakam 2015 yılında bin 400’lerdeyken 2016 yılında artış göstererek 2 bin 200’lere ulaşmıştır. Hastalarımızın artık daha sağduyulu olduklarını ve farkındalığın arttığını görmek, biz sağlık çalışanlarını mutlu ediyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet ediyoruz. Biz onlar için buradayız ve hizmet veriyoruz. Unutmayın, sağlığınız bizim için değerli. Size ve sağlığınıza önem veriyoruz. Kanseri içinize çekmeyin, sigaradan uzak durun” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kamu Hastaneleri BirliğiAlanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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