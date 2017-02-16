EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman Kahta-Diyarbakır karayolu Menzil Köyü yol ayrımında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, domuz sürüsüne çarptı. Yolun bir tarafından diğer tarafına geçen domuz sürüsüne çarpan kamyon 7 domuzun telef olmasına neden oldu. Kamyon sürücüsü kaza yerinde durmayarak yoluna devam ederken, yola savrulan domuzları vatandaşlar kenara aldı.

