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Kamyon domuz sürüsüne çarptı:

Kamyonun domuz sürüsüne çarpması sonucu 7 domuz telef oldu

Kamyon domuz sürüsüne çarptı:

Kamyonun domuz sürüsüne çarpması sonucu 7 domuz telef oldu

16 Şubat 2017 Perşembe 10:23
Kamyon domuz sürüsüne çarptı:
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EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman Kahta-Diyarbakır karayolu Menzil Köyü yol ayrımında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, domuz sürüsüne çarptı. Yolun bir tarafından diğer tarafına geçen domuz sürüsüne çarpan kamyon 7 domuzun telef olmasına neden oldu. Kamyon sürücüsü kaza yerinde durmayarak yoluna devam ederken, yola savrulan domuzları vatandaşlar kenara aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Domuz SürüsüKamyonAdıyamanKahtaDiyarbakır
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