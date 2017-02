Kadınlar cinsel hazzı arttırmak için...

PEK çok kişi hala G noktasının varlığını tartışırken Avustralyalı bazı kadınlar, 900 dolar vererek (3 bin 316 lira) G noktası amplifikasyonu adı verilen bir operasyon geçiriyorlar.

Operasyonla G noktasına yapılan dermal dolgunun cinsel hazzı arttırdığı iddia ediliyor. Avustralya'daki kliniğin sahipleri, operasyonun bu kadar popüler olmasına şaşırdıklarını söylüyorlar. Her iki haftada bir kadın 900 dolar ödeyerek bu enjeksiyonu yaptırıyor. Kozmetik hemşire Kate Sowden, The Courier Mail'e yaptığı açıklamada her yaştan kadının talep gösterdiğini ancak 35 yaşın üstündeki kadınlarda daha yaygın olduğunu söyledi. Operasyonun sadece 10 dakika sürdüğünü ve 4 aya kadar etkili olduğunu ekledi.