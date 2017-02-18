Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Kapalı
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Akdeniz'de korkutan deprem
Kapat

Kadınlar cinsel hazzı arttırmak için...

G noktasının duyarlılığını arttıran yeni bir operasyon kadınlar arasında yayılmaya başladı

Kadınlar cinsel hazzı arttırmak için...

G noktasının duyarlılığını arttıran yeni bir operasyon kadınlar arasında yayılmaya başladı

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:59
Kadınlar cinsel hazzı arttırmak için...
banner404

PEK çok kişi hala G noktasının varlığını tartışırken Avustralyalı bazı kadınlar, 900 dolar vererek (3 bin 316 lira) G noktası amplifikasyonu adı verilen bir operasyon geçiriyorlar.

Operasyonla G noktasına yapılan dermal dolgunun cinsel hazzı arttırdığı iddia ediliyor. Avustralya'daki kliniğin sahipleri, operasyonun bu kadar popüler olmasına şaşırdıklarını söylüyorlar. Her iki haftada bir kadın 900 dolar ödeyerek bu enjeksiyonu yaptırıyor. Kozmetik hemşire Kate Sowden, The Courier Mail'e yaptığı açıklamada her yaştan kadının talep gösterdiğini ancak 35 yaşın üstündeki kadınlarda daha yaygın olduğunu söyledi. Operasyonun sadece 10 dakika sürdüğünü ve 4 aya kadar etkili olduğunu ekledi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
G NoktasıKadınCinsel Haz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genital kıl ektirmeye talep artıyor
Genital kıl ektirmeye talep artıyor
Karşınızdakinin öpüşmek istediğini nasıl anlarsınız?
Karşınızdakinin öpüşmek istediğini nasıl anlarsınız?
Ayakkabı deposundaki yangın korkuttu
Ayakkabı deposundaki yangın korkuttu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals