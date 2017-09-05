İmkansızı başaran kasabın Kurban Bayramı pozu binlerce beğeni aldı

KURBAN Bayramı'nda kendisini yaralayan kasaplara inat işini ustaca yapan İzmitli kasap, büyükbaş hayvanın iskeletine zarar vermeden sosyal medyadan paylaştı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Kocaeli'de işini ustaca yapan kasap, Kurbanlık büyükbaş hayvanın iskeletiyle poz verdi. İsmi öğrenilemeyen kasap çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca binlerce beğeni geldi.
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