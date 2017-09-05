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İmkansızı başaran kasabın Kurban Bayramı pozu binlerce beğeni aldı

Kurban Bayramı'nda kestiği büyükbaş hayvanın iskeletine zarar vermeden etlerini ayıran kasap, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca binlerce beğeni aldı

İmkansızı başaran kasabın Kurban Bayramı pozu binlerce beğeni aldı

Kurban Bayramı'nda kestiği büyükbaş hayvanın iskeletine zarar vermeden etlerini ayıran kasap, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca binlerce beğeni aldı

05 Eylül 2017 Salı 15:08
İmkansızı başaran kasabın Kurban Bayramı pozu binlerce beğeni aldı
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KURBAN Bayramı'nda kendisini yaralayan kasaplara inat işini ustaca yapan İzmitli kasap, büyükbaş hayvanın iskeletine zarar vermeden sosyal medyadan paylaştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kocaeli'de işini ustaca yapan kasap, Kurbanlık büyükbaş hayvanın iskeletiyle poz verdi. İsmi öğrenilemeyen kasap çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca binlerce beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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