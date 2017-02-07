İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Hatice Zehra Yaşar idaresindeki 02 FS 523 plakalı hafif ticari araç ile Ercan Karaya idaresindeki 34 VY 7553 plakalı hafif ticari araç Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hatice Zehra Yaşar yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 122 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.