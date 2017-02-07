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07 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
07 Şubat Günlük Burç Yorumu

İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

07 Şubat 2017 Salı 12:42
İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Hatice Zehra Yaşar idaresindeki 02 FS 523 plakalı hafif ticari araç ile Ercan Karaya idaresindeki 34 VY 7553 plakalı hafif ticari araç Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hatice Zehra Yaşar yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 122 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAraççarpışma
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