Havada leylek alarmı

LEYLEK sürülerinin havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sıcak iklimlere göçe başlaması nedeniyle göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış yapacak uçakların pilotları ile kontrolörler kuş sürüleri ile ilgili anonslarda bulunmaları dikkat çekiyor. Havalimanı etrafında zaman zaman yoğun kuş faaliyeti bulunduğundan pistler düzenli aralıklarla özel donanımlı araçlarla kontrol ediliyor. Ayrıca meydan civarında kuş faaliyeti olduğu bilgisi sürekli olarak pilotlara veriliyor.

Pilotların son günlerde kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kotrol Merkezi'ne bilgi vermesi dikkat çekti. Bir pilot, "Kuş sürüleri sağımızdan ve solumuzdan güneye doğru deniz seviyesinden hareket ediyor" bilgisini verince kontrolörler de olası çarpma tehlikelerine karşı kuş sürüleri bilgisini pilotlarla paylaşıyorlar.

Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike oluşturuyor. Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy, Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor.

