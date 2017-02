Grip ve nezleyi önlüyor

BAĞIŞIKLIK sistemi, D vitaminini mikroplara karşı hücreler yaşatmak için kullanarak bakteri ve virüslerle savaşıyor. D vitamini güneş ışınlarıyla alınıyor, ancak kışın bu pek mümkün olmuyor. İngiltere Tıp Dergisi'nde yayımlanan analiz, D vitamininin bağışıklık sistemi için oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumu Public Health England (PHE), verilerin kesin bir sonuç vermediğini söylüyor.

BBC'de yer alan habere göre PHE beslenme uzmanı Profesör Louis Levy, "Bu araştırmaya bakarak D vitaminin üst solunum yolları hastalıklarını önlediğini söyleyemeyiz çünkü yeterli bir kanıt sunmuyor" diyor. PHE, yine de kemik ve kas sağlığını kuvvetlendirmek için kış ve sonbahar aylarında D vitamini kullanmayı öneriyor. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde (QMUL) yapılan araştırmada çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları incelendi. Enfeksiyonları önlemek için yapılan D vitamini takviyesi denemeleri karmaşık sonuçlar verince, araştırmacılar daha kesin sonuçlar bulmak için 11.321 kişi ve 25 farklı denemeden veri topladılar.

Sonuçta araştırmacılar D vitamini kullanan her 33 kişiden birinin grip veya nezle olmadığını keşfettiler. Aylık büyük dozlar almak yerine her gün veya her hafta D vitamini takviyesi yapmanın daha yararlı olduğu gözlemlendi. Birmingham Üniversitesi Endokronoloji bölümünden Profesör Martin Hewison da, bulguların çarpıcı olduğunu söylüyor. "Araştırmanın D vitaminin yalnızca kemik sağlığından daha fazla önemi olduğunu gösterdiğine katılıyorum" diyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) araştırmanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırma takımı D vitamininin ABD'de olduğu gibi İngiltere'de de yiyeceklere eklenmesini istiyor. Profersör Martineau, "Yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması, vitamini dengeli ve az miktarlarda almayı sağlayarak D vitamini eksikliğini önleyebilir. D vitamininin başka yararlarını gösteren araştırmamız, İngiltere'de yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması savını güçlendiriyor" diyor.