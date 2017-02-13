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Girdiği evdeki kadını bıçakladı 

Bir kadın, evinde yüzü maskeli bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı

Girdiği evdeki kadını bıçakladı 

Bir kadın, evinde yüzü maskeli bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:43
Girdiği evdeki kadını bıçakladı 
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ALINAN bilgiye göre, olay, saat 03.30 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 70008 Sokak'ta meydana geldi. Eşinin evde bulunduğu sırada Fadime Saim (34), çamaşır asmak için balkona çıktı. Çamaşırları astıktan sonra içeri giren Fadime Saim, yüzü maskeli bir kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı.
KARISINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Eşinin çığlıklarına uyanan Ümit Saim (38), karısını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ümit Saim’in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Saim’i Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Fadime Saim’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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AdanaKadınEvBıçaklandı
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