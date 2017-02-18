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Genital kıl ektirmeye talep artıyor

Kadın dünyasında moda her gün değişiyor. Genital kıllarda bile yeni trendler karşımıza çıkıyor. Bazı ünlülerin genital kıllarını uzattıklarını açıklamalarının da etkisiyle kadınlar genital bölgeye kıl ektirmeye başladı

Genital kıl ektirmeye talep artıyor

Kadın dünyasında moda her gün değişiyor. Genital kıllarda bile yeni trendler karşımıza çıkıyor. Bazı ünlülerin genital kıllarını uzattıklarını açıklamalarının da etkisiyle kadınlar genital bölgeye kıl ektirmeye başladı

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:55
Genital kıl ektirmeye talep artıyor
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UZMANLIK alanları erkeklerde saç ekimi olan DHI Global doktorları, kadınlar arasında vajinalarına kıl ektirmek için gelenlerin sayısının gittikçe arttığını söyledi.
Çeşitli sebeplerden kıl köklerine zarar vererek lazer epilasyon gibi yöntemlerle genital kıllarından kurtulan kadınlar, sonradan pişman olup daha doğal bir görüntüye sahip olmak istiyorlar. Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz ve Lady Gaga gibi ünlülerin genital tüylerini uzattıklarını açıklamalarının da büyük etkisi var.

Londra'daki klinik geçtiğimiz ay hiç olmadığı kadar kadın ziyaretçi ağırladı. 22 kadın, vajinalarına kıl ektirme talebinde bulundu. DHI kurucusu Kostas Giotis, bunun hiç akıllarına gelmeyecek bir fikir olduğunu ancak talebin gittikçe arttığını söyledi.

42 yaşındaki Monica isimli bir kadın kıl ektirme hikayesini Daily Mail'e anlattı:"90'larda, cinsel hayatımın doruklarındayken genital bölgemin her zaman pürüzsüz olmasını istiyordum. Sürekli ağda yaptırıyor veya kendim yapıyordum.
"Ciddi bir ilişkim oldu ve evlendim. Bu konuda bakış açım değişti. Eşim de doğal bir görüntüyü tercih ediyordu. Ancak kıllarımı uzatmak istediğimde seyrek bir şekilde büyüdüğünü fark ettim. Bazı bölgeler kel kalmıştı. Eşim umursama da utanıyordum. "Çeşitli losyonlara ve ilaçlara bir ton para harcadım ancak işe yaramadı. Geçen yıl kıl ektirme fikrini buldum. Bir arkadaşım kaşlarına kıl ektirmişti. 'Vajinaya neden ektirilmesin?' diye düşündüm.
"Doktorlar, ensemdeki kılları kopararak genital bölgeye nakledecekti. Acısız bir operasyon olacak, hiçbir iz kalmayacak, tüyler hiçbir zaman dökülmeyecek ve kalıcı olacaktı. "1 saat boyunca yüz üstü yattım ve saçlarımdan kıl kopardılar. Sonra önümü döndüm ve koparılan foliküller genital bölgeye nakledildi. Lokal anesteziyle yapılan operasyon acısız geçti.
 "90 dakika sonra eve gitmeye hazırdım. Birkaç gün kullanmam için bir bakım paketi verdiler. Bölgeyi nemli tutmam gerekiyordu. Her şey sorunsuz ilerledi ve 1 ay sonra tekrar seks yapmaya başladım. Yeniden tam bir kadın gibi hissediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
GenitalKıl EktirmeKadın
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