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Filler ağaca değil dağa çıktı!

Çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler kadraja alındı.

Filler ağaca değil dağa çıktı!

Çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler kadraja alındı.

17 Şubat 2017 Cuma 13:42
Filler ağaca değil dağa çıktı!
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FOTOĞRAF, Hindistan Kothagiri'deki sarp dağlarda çekildi. İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor. Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy. Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm. Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı. Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanKothagiriFilFotografDağZirveUçurumSARPInanılmaz
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