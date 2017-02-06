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Esrarengiz koku

Gün boyu etkili olan esrarengiz koku, paniğe sebep oldu. Koku nedeniyle vatandaşlar evlerini camını açamazken, belediye ekipleri kimyasal madde boşaltıldığı iddia edilen bir kanalizasyon kuyusundan su örneği aldı.

Esrarengiz koku

Gün boyu etkili olan esrarengiz koku, paniğe sebep oldu. Koku nedeniyle vatandaşlar evlerini camını açamazken, belediye ekipleri kimyasal madde boşaltıldığı iddia edilen bir kanalizasyon kuyusundan su örneği aldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:37
Esrarengiz koku
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ÇERKEZKÖY'DE ilçe genelinde dün etkili olan ağır koku, vatandaşları rahatsız etti. İlk başta kokunun doğalgaz kaçağı olabileceği yönünde algı oluştu. Ancak ilerleyen saatlerde koku gitmeyince, çevresi fabrikalarla çevrili Çerkezköy’de kimyasal alarm verildi. Vatandaşlar ise, Beyazsu Sokak civarındaki kuyuya atık boşaltıldığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine çevresine ağır koku yayan kuyudan su örneği alındı. 
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, kokunun nedenini araştırıldığını belirterek, “Gazi Osman Paşa Mahallemiz Beyazsu Sokak'tan başlayarak Pazar Yeri'ne kadar olan alanı kapsayan kanalisazyon giderlerinden havaya yayılan kötü kokunun giderilmesi ve neden kaynaklandığının belirlenmesi için TESKİ ekipleri ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir” dedi.
Kokunun sebebinin belirlenmesinin ardından resmi açıklama yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇerkezköyKokuPanik
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