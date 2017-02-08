Meryem KANBEROĞLU

ETKİNLİKLER çerçevesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi önünde kurulan stantta vatandaşlara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı. Başhekim Dr. Tevfik Yazan ve hastane yönetiminin de katıldığı etkinlikte, hastalara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu. Başhekim Dr. Yazan, “Bugün çağımızın hastalığı olan kanser hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak adına burada bulunmaktayız. Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarır. Her bir vatandaşın hayatı bizim için çok önemli. Bu yüzden hastanemize gelen hastalarımıza erken teşhisin önemini, belirtilerinin neler olduğunu anlatmak istedik” dedi. Başhekim Yardımcısı ve Radyasyon Onkoloji Uzmanı Oya Malbora Karadağ ise sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekerek, "Kanserden ve hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenin. Paketli gıdalardan uzak durun. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle hastane olarak hastalarımızı bilgilendirmek, kanser hastalığına dikkati çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak için buradayız. Hastalarımız düzenli olarak kontrol yaptırmalı. Unutmayalım ki kanser hastalığı erken teşhis edildiğinde etkin tedavi edilmektedir. Yeni hastanemizle birlikte Onkoloji Merkezi de açılacak. Onkoloji Merkezi'nde medikal onkolog, radyasyon onkolog ve nükleer onkolog hekim arkadaşlarımız olacak. Bu konuda hastane olarak daha organize çalışacağız” diye konuştu.