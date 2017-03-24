Emekli ve yaşlılardan şantajla para alan karı-koca tutuklandı

KIRIKKALE Yenimahalle semtinde oturan G.K., iddiaya göre sokakta tanıştığı özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarla iddiaya göre götürdüğü evinde bir süre sonra cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada planlı şekilde gizlice eve geldiği belirtilen G.K.'nın kocası U.K. ise eşinin yaşlı vatandaşlarla birlikte ilişki halindeki görüntü ve fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı tespit edildi. G.K. ile U.K. adlı karı-kocanın bugüne kadar 6 kişiden şantaj yolu ile bin lira ile 6 bin lira arasında para, emekli kartı ve kredi kartlarını aldıkları belirlendi.

Eşini yaşlı vatandaşlarla birlikte görüntüleyen U.K. adlı zanlının çektiği fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıkarıp, "Para vermezsen seni gazete ve televizyonlara vereceğim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı tespit edildi. Şikayet üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalanan zanlılar G.K. ile U.K. gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin Ceza Evi'ne gönderildi.