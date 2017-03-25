Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Düşürdüğünü farketmemiş bile!

Kahvecilik yapan, evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Oğuz Turan, işyerini kapatmadan önce temizlik yaparken bir masanın altında bulduğu ve içinde 12 bin lira olan cüzdanı, sahibine gece yarısı evine giderek teslim etti.

Düşürdüğünü farketmemiş bile!

Kahvecilik yapan, evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Oğuz Turan, işyerini kapatmadan önce temizlik yaparken bir masanın altında bulduğu ve içinde 12 bin lira olan cüzdanı, sahibine gece yarısı evine giderek teslim etti.

25 Mart 2017 Cumartesi 13:12
Düşürdüğünü farketmemiş bile!
banner404

IĞDIR 6 kilometre uzaklıktaki Melekli Beldesi'nde kahve işleten Oğuz Turan, 23 Mart gece yarısına doğru müşterilerin gitmesinden sonra temizlik yapmaya başladı. Turan, temizlik sırasında bir masanın altında bir cüzdan buldu. Cüzdanın kime ait olduğunu anlamak için içine baktığında para dolu olduğunu gördü. Cüzdandaki kimlikten sahibinin yurt dışında işçi Yaşar Sahur olduğunu öğrenen Turan, temizliği bıraktı ve işyerini kaparak gece yarısı olmasına rağmen Sahur'un evine gitti. Kapıyı çalan Turan, cüzdanı sahibi Sahur'a verdi. Kahveci Oğuz Turan, Nevruz bayramını kutladıklarını hatırlatarak şöyle dedi:

"Sahibinin uyandığında cüzdanın olmadığını görüp üzülmemesi için sabahı beklemedim. Cüzdanda Türk parası ve döviz vardı. Kapıda defalarca seslenerek uyandırdım sahibini ve cüzdanı teslim ettim. Cüzdanı gece teslim etmemin sebebi ise gurbetçi arkadaşımızın emeğine olan saygım. Ayrıca ben kimsenin üzülmesini istemem. Nevruzun en önemli özelliklerinden birisi toprağa olan sevginin yanı sıra bolluğa ve refaha erişmenin sadece alın teriyle sağlanabileceği düşüncesi vardır. Bende bu düşünceden yola çıkarak emeğe ve alın terine saygının timsali nevruz geleneğini yerine getirdim. Benim yaptığım farklı bir şey değil aslında ben bana ait olmayan bir şeyi sadece ait olduğu yere teslim ettim."

Almanya'da çalıştığını anlatan Yaşar Sahur ise her yıl nevruz için babasının oturduğu Iğdır'a geldiğini belirtti. Yaşar Sahur, "Bayramda kabir ziyaretlerinde bulundum ve köy kahvesine gittim. Tanıdıklarımla sohbet ettikten sonra kalkıp eve gittim. Gece uyurken birinin bahçe kapısından ismimle seslendiğini duydum. Kahveci Oğuz cüzdanımı teslim etti. Çok şaşırdım cüzdanımı düşürdüğümü bile bilmiyordum. Oğuz Turan beye bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
12 Bin LiraIğdırCüzdanNevruzAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişilik aile gardırobu eve dönüştürdü
5 kişilik aile gardırobu eve dönüştürdü
Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi
Yoğun sis! Arabalı vapur seferleri iptal edildi
Vicdansızlığın böylesi
Vicdansızlığın böylesi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals