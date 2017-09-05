duş alırken bunu yapmayın

Saçlarınızı yakın zamanda kestirdiyseniz ve bundan dolayı pişmansanız, üzülmeyin. Saçlarınızı yeniden eski uzun haline kavuşturmak için bazı etkili yöntemleri deneyebilir, tekrar uzun ve güzel saçlara sahip olabilirsiniz. İşte hızlı saç uzatmak için bazı etkili öneriler…

Saçlarınıza yumurta akı uygulamak saçlarınızın hem güçlenmesini hem de kısa zamanda uzamasını sağlar. Biraz zeytinyağı ve iki yumurta akını masaj yoluyla yedirdikten sonra saçlarınızı streç filme sarın ve yaklaşık 1 saat sonra şampuanlayarak durulayın. Günde en az 2 litre su içmek hem saçlarınızın nemlenmesini hem de hızlı uzamasını sağlar. Nemli saçlar hem daha güçlü hem de daha çabuk uzayan saçlar demektir. Saç diplerine masaj yapmak saç köklerinizi uyararak saçlarınızın daha hızlı uzamasını kolaylaştırır. Saçlarınıza her duşta masaj yaparak kan akışını harekete geçirebilirsiniz. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra saç kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Saç kremi saçları güçlendirir ve bakım yapar. Saç kremini az miktarda da olsa her duşta kullanmaya çalışın. Saçlarınızın hızlı uzaması için dengeli ve sağlıklı beslenmelisiniz. C ve E vitamini yönünden zengin besinleri tüketerek saçlarınız için gerekli olan vitaminleri alabilirsiniz. Omega-3 zengini besinler, zeytinyağı, ceviz ve fındık da tüketebileceğiniz besinler arasında. Duştan çıkmadan önce bitişi soğuk su ile yaparak hem saçlarınızın daha parlak olmasını hem de daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.