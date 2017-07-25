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Düğüne günler kala terk eden nişanlısı şimdi bin pişman!

Evlenmesine günler kala terk edilen Katy Colins, her şeyi bırakıp dünya turuna çıktı. Seyahatlerini kitaplaştıran Colins şimdi artık bambaşka bir hayat yaşıyor

Düğüne günler kala terk eden nişanlısı şimdi bin pişman!

Evlenmesine günler kala terk edilen Katy Colins, her şeyi bırakıp dünya turuna çıktı. Seyahatlerini kitaplaştıran Colins şimdi artık bambaşka bir hayat yaşıyor

25 Temmuz 2017 Salı 17:06
Düğüne günler kala terk eden nişanlısı şimdi bin pişman!
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BİR şirkette insan kaynakları departmanında çalışan Katy Colins, düğüne haftalar kala nişanlısı Thom Soutter tarafından terk edildi.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan Colins, işinden ayrıldı evini ve arabasını satmak için ilan verdi, hayatında yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.


Dünya turuna çıkmayı kafasına koyan Colins, yolculuğu sırasında neler yaşadığını yakınlarına haber vermek için bir blog açtı.
Hiç beklemediği kadar çok ilgiyle karşılanan blog dünyanın her tarafından ziyaretçi akınına uğradı.


Blogunda deneyimleri ve hayatındaki gelişmeler hakkında yazan Colins, ‘Kırık kalpli bir sırt çantalı olarak, hayatımın bütün konforunu bırakıp bilinmeze doğru yola çıktığım ilk seyahatte, gelecekteki yıllarda hayatın bana getirdiği dönemeçleri ve değişiklikleri kimse tahmin edemezdi' ifadelerini kullandı.
Blogunu kitap haline getirmek için teklif alan Colins, bu sırada tanıştığı, muhabir John Siddle ile aşk yaşamaya başladı.
Hayatının aşkını bulan Colins, Ocak ayında evlendiği Siddle'dan bir de çocuk sahibi oldu.


Düğününe haftalar kala terkedilen Katy, bu deneyimin hayatı boyunca başına gelen en iyi şey olduğunu söyledi.
‘İyi bir işim, tatlı bir evim ve huzurlu bir yaşam tarzım vardı ama hayatımda macera eksikti. Dünyayı dolaşarak bu eksiği giderebileceğimi ummuştum ve şanslıyım ki beklediklerimi buldum.' diye ekledi.
Blog yazılarından oluşan ‘Yalnız Kalpler Seyahat Kulübü' ismini verdiği kitap serisi en çok satan kitaplar arasına girdi.
 

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