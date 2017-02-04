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Yeni Alanya E - Gazete

Dikkat! AVM'lerde yeni dönem başlıyor

Alışveriş merkezlerinde (AVM) canlı bomba, terör ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla plaka tanıma sistemi devreye girdi

Dikkat! AVM'lerde yeni dönem başlıyor

Alışveriş merkezlerinde (AVM) canlı bomba, terör ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla plaka tanıma sistemi devreye girdi

04 Şubat 2017 Cumartesi 15:58
Dikkat! AVM'lerde yeni dönem başlıyor
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BAŞKENTTE bir AVM tarafından başlatılan sistem sayesinde alışveriş merkezinin otoparkına giren aracın plakası kamera tarafından elektronik olarak taranıyor. Şüpheli bir araç ise sistem uyarı vererek AVM’ye giriş yapmadan kepenkler kapatılıyor. Araç güvenli bir bölgeye çekilerek içindeki şahıslar indiriliyor sonrasında emniyet birimlerine haber veriliyor. Sistem kısa süre önce devreye alınmasına rağmen çalıntı bir araç yakalandı. Sistemin işleyişinde ‘Kara Liste’ olarak adlandırılan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen şüpheli araç bilgileri dikkate alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü,’kara liste’deki şüpheli araçların plakalarını AVM’lere bildiriyor. Emniyet’in çalışmasının tamamlamasının ardından tüm plaka verileri anında Emniyet’in sistemine otomatik olarak elektronik ortamda aktarılacak.

BAŞKENTTE DEVREYE GİRDİ 

AVM girişlerinde plaka tanıma sistemi getirilmesine yönelik yönetmeliği ilk hayata geçiren, Ankara Oran’daki One Tower AVM oldu. Ankara Valiliği’nin birkaç ay önce yayımladığı kararın ardından, AVM girişine plaka tanıma sistemi kurduklarını belirten One Tower AVM Genel Müdürü Ferhat Bank “Genelge bize ulaşır ulaşmaz cihazı derhal temin etme girişiminde bulunduk. Süreç tamamlandı ve plaka tanıma sistemini AVM girişlerine yerleştirdik” dedi. Alışveriş merkezinde 7/24 özel güvenlik tarafından takip yapılıyor. AVM’nin kapalı olduğu saatlerde bile kameralar aracılığı ile elektronik takip devam ediyor.


İSRAİL VE ABD’Lİ DİPLOMATLARA KORUMA
Başkent Ankara’da son birkaç yıldan beri terör olaylarının sıklaşması, kentte bir kültür haline gelen ve insanların en fazla bir araya geldiği mekanlar olan AVM’lerde güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasına neden oldu. Alışveriş merkezi, konut ve rezidansların bulunduğu One Tower’da güvenlik üst düzeye çıkarılmış durumda. İsrail ve ABD’liler başta olmak üzere çok sayıda diplomatın yaşadığı mekan, başkentin önemli lüks yapıları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AVMBaşkentDönem
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