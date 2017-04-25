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Dev trança yakaladı

Bodrum'da balık avı malzemeleri satışı yapan 38 yaşındaki Mehmet Orman, oltayla 19 kilo ağırlığında dev trança balığı yakaladı.

Dev trança yakaladı

Bodrum'da balık avı malzemeleri satışı yapan 38 yaşındaki Mehmet Orman, oltayla 19 kilo ağırlığında dev trança balığı yakaladı.

25 Nisan 2017 Salı 10:06
Dev trança yakaladı
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BODRUM'DA Orman Balıkçılık ve Av Malzemeleri İşletmesi'nin yöneticiliğini yapan evli bir çocuk babası Mehmet Orman, bu sabah teknesiyle açıldığı Gökova'daki Orak Adası yakınlarında, jigging yöntemiyle oltayla avlanmaya başladı. Orman, 135 metre derinlikten yaklaşık bir saat uğraşla yakaladığı dev trançayı güçlükle tekneye aldı. 1.30 boyunda ve 19 kilo ağırlığındaki trança, ilçede günün konusu oldu.

Mehmet Orman, "Babamdan, dedemden kalma balıkçılığı sürdürüyorum. Şimdiye kadar 8- 11 kilo ağırlığında birçok trança yakaladım. Bu kadar derinlikte ve büyüklükte ilk kez trança yakaladım. Uzun uğraş sonrası balık yorulduktan sonra tekneye çekebildim" dedi.


 

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Anahtar Kelimeler:
BodrumTrança
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