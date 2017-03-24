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Çocuk tacizcisi tutuklandı

Nevşehir’de küçük yaşta kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk tacizcisi tutuklandı

Nevşehir’de küçük yaşta kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Mart 2017 Cuma 12:02
Çocuk tacizcisi tutuklandı
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EDİNİLEN bilgilere göre, öğrenim gördüğü okulda rehber öğretmenin yönlendirmesi ile Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan 16 yaşında ki M.N. G. isimli öğrencinin alınan ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 41 yaşında ki tacizci T.Y yakalandı.
Emniyette ki işlemlerinin ardından “Çocuğun Cinsel İstismar” suçundan adliyeye sevk edilen Y.Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
çocukNevşehirTaciz
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