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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Cinayet zanlısı bakın nasıl yakalandı 

‘Kesici aletle adam öldürme’ suçundan aranan şahıs, Van’da sahte nüfus cüzdanıyla tedavi olmak isterken yakalandı

Cinayet zanlısı bakın nasıl yakalandı 

‘Kesici aletle adam öldürme’ suçundan aranan şahıs, Van’da sahte nüfus cüzdanıyla tedavi olmak isterken yakalandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:26
Cinayet zanlısı bakın nasıl yakalandı 
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VAN Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Kadıköy’de O.A. isimli şahsı ‘kesici aletle öldürme’ suçundan aranan A.Ö. isimli firari şüphelinin, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine A.Ö. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla başvurduğu ihbarı alındı.
Bunun üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, A.Ö. isimli şahsı hastanede gözaltına aldı. A.Ö.'nün, cinayet olayından aranan kişinin kardeşi A.Ö. olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini beyan etmesi üzerine, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yalan beyanda bulunduğu ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.
Şüpheli A.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 
 

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Cinayet ZanlısıİstanbulKadıköyZanlı
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