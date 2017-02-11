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Çareyi bunda buldular!

Etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen ve aç kaldıkları için şehir merkezine gelen yaban domuzlar için birçok kişi evlerin önüne yiyecek bırakıyor.

Çareyi bunda buldular!

Etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen ve aç kaldıkları için şehir merkezine gelen yaban domuzlar için birçok kişi evlerin önüne yiyecek bırakıyor.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:57
Çareyi bunda buldular!
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KIRSALDA alanda yiyecek bulamadıkları için Tunceli Atatürk Mahallesi'ne özellikle akşam saatlerinde gelen yaban domuzları, evlerin önündeki çöplerde yiyecek arıyor. Aç kalan yaban domuzlarını görenler de kapı önlerine yiyecek bırakıyor. Bazıları da domuzlara balkonlardan yiyecek atıyor. İnsanlara alışan yaban domuzları kimi zaman mahalle sakinlerinin elleriyle verdiği yiyecekleri yiyor.

Mahalleye gelen domuzların sayısı zaman zaman 40'a kadar çıkıyor. Bazen toplu, bazen 2'şer veya 3'er gruplara ayrılan yaban domuzları karınlarını doyurduktan sonra kırsal alana dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TunceliYaban Domuzu
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