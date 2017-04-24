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Çamaşır sepetinden yılan çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir vatandaşın evindeki çamaşır sepetinin içerisinden yılan çıktı

Çamaşır sepetinden yılan çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir vatandaşın evindeki çamaşır sepetinin içerisinden yılan çıktı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:40
Çamaşır sepetinden yılan çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi’ndeki evde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Diker, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğunu fark etti. Müdahale etmekten çekinen ve panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, çamaşır sepeti içerisinde bulunan yaklaşık 1 metre 30 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
Ekipler evde başka yılan olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Çamaşır SepetiYılan
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