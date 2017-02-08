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Çaldığı taksiyle taksicilik yaparken polise yakalandı

Çalarak sarıya boyadığı otomobillerle taksicilik yaparken yakalandı

Çaldığı taksiyle taksicilik yaparken polise yakalandı

Çalarak sarıya boyadığı otomobillerle taksicilik yaparken yakalandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:43
Çaldığı taksiyle taksicilik yaparken polise yakalandı
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İSTANBUL'DA çalıntı bir otomobili sarı renge boyayarak sahte belgelerle ticari taksiye çevirerek çalıştırdığı iddia edilen Murat P., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bir başka çalıntı aracın ticari taksiye çevrilmesi olayıyla ilgili de arandığı ortaya çıktı. Araçlarda kullanılan plakaların Anadolu Yakası'nda çalışan taksilere ait olduğu, sahte taksilerin ise ise Avrupa Yakası'nda çalıştırıldığı öğrenildi.


ÇALINTI OTOMOBİLLER SARIYA BOYANARAK TAKSİ YAPILMIŞ

Küçükçekmece'de  uygulama yapan polis ekipleri bir taksiyi kontrol için durdurdu. Yapılan kontrollerinde evrakların durumundan şüphelenen polis ekipleri aracın motor ve şasi numaralarını kontrol ettiklerinde, aracın 17 Aralık 2016 tarihinde Silivri'den çalındığını, orjinali beyaz renkte olan aracın sarıya boyanarak, sahte belge ve plaka düzenlendiğini tespit etti.  Bunun üzerine aracı kullanarak taksicilik yapan Murat P., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ BAŞKA BİR SAHTE TAKSİYLE İLGİLİDE ARANIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan Murat P.'nin 6 ay önce aynı durumda yakalanan başka bir sahte taksi olayıyla ilgili de arandığı ortaya çıktı. 6 ay önce Bahçelievler'den çalınan bir araç da sarıya boyanarak taksi haline getirildikten sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Hakkında sahte belge hazırlamak, otomobil çalmak suçlarından işlem yapılan şüpheli Murat P., polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

PLAKANIN GERÇEK SAHİBİ İKİ ARACI YANYANA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Öte yandan şüphelinin kullandığı taksi plakasının gerçek sahibi Tuncay K., Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Kendi taksisiyle aynı model ve renk ve plakası bulunan sahte aracı gören Tuncay K., oldukça şaşırırken "Zaman zaman bana gitmediğim yerlerden para cezaları geliyordu. Bununla ilgili gerekli müracaatları yapmıştım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulOtomobilTaksi
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