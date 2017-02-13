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Böyle fedakarlık görülmedi

Bir baba, çocuklarını okula yetişebilmeleri için sırtlayarak çaydan karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10'un üzerine çıktığı bölgede çocuklarının okuyabilmesi için büyük fedakarlık gösteriyor

Böyle fedakarlık görülmedi

Bir baba, çocuklarını okula yetişebilmeleri için sırtlayarak çaydan karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10'un üzerine çıktığı bölgede çocuklarının okuyabilmesi için büyük fedakarlık gösteriyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:49
Böyle fedakarlık görülmedi
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BATMAN'IN Sason ilçesinde 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için Sason Çayı’ndan tek tek sırtlayarak karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor. 
Sason ilçesi Tekevler Mahallesi’nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ergül Yar (38), eğitim ve öğretim gören iki çocuğunu okula yetiştirebilmek için her gün büyük zorluklara katlanıyor. Baba Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün kendilerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle, çocukları 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Cuma ile 3’üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali’yi okula yetişebilmeleri için sırtlayarak, çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Baba Yar, okul bitiminde de bu kez çocuklarını eve ulaşması için aynı zahmete katlanıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

“Yeter ki çocuklarım okusun”
  Özellikle kış şartlarında bazen sıkıntı yaşamalarına rağmen çocuklarının eğitimi için her zorluğa gönülden katlandığını belirten Yar, “Sabah çocuklarımla kalkıp beraber kahvaltı yapıyoruz. Elbiselerimizi giydikten sonra yola koyuluyoruz. Çay kenarına geliyoruz. Tulumumu giyerek çocuklarımı sırtıma alıp sudan geçiriyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Bir çocuğum daha var, ana sınıfına gidiyor. Onu getiremiyorum çünkü 3 ay önce ameliyat oldum” dedi.

“Asma köprü yapsınlar”
3. sınıf öğrencisi Ali Yar ise, “Her Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra babamla beraber evden çıkıyoruz. Çay kenarına geliyoruz ve babam bizi sırtına alıp karşıya geçiriyor. Buraya yakın bir yere asma köprü yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
BatmanSasonErgül YarFedakar BabaSabahEğitim
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