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Bir fare aile faciasına yol açtı!

Bir evde sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 3 yıllık evli bir çift ile 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı. İlk etapta sebebi belirlenemeyen patlamanın farenin mutfak tüpüne ait hortumu kemirmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı öğrenildi.

Bir fare aile faciasına yol açtı!

Bir evde sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 3 yıllık evli bir çift ile 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı. İlk etapta sebebi belirlenemeyen patlamanın farenin mutfak tüpüne ait hortumu kemirmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı öğrenildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:32
Bir fare aile faciasına yol açtı!
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OLAY Aydın’ın Germencik İlçesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;  sabah işe gidecek olan kocası HASAN Ertaş’a kahvaltı hazırlamak için erkenden uyanan Leyla Ertaş sobayı yaktığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda alevler içinde kalan evin çatısındaki tüm kiremitler havaya fırlarken, evin çevre duvarları tamamen yıkıldı. Deprem oluyormuşçasına çevredeki evlerin üzerine de gökten kiremit yağarken patlamanın ardından başlayan yangında Leyla Ertaş (21) kocası Hasan Ertaş (24) 1 yaşındaki bebekleri irfan efe feci şekilde yandı. Hamile olduğu öğrenilen Leyla Ertaş, kocası Hasan ve bebekleri çevredekiler tarafından yanan evden çıkarılarak önce üzerleri ıslatıldı. Ardından bölgeye gelen ambulans ile Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Ertaş Çifti, Aydın’da yapılan ilk müdahalelerinin ardından Leyla Ertaş İstanbul’a sevke edildi. Hasan Ertaş için de yer arandığı belirtildi. Bu arada yıkılan duvarların altında kalan yeni yavrulamış bir anne köpek de telef olurken, vatandaşlar köpeğin 8 adet yavrusunun yardım edilmesi için belediye ekiplerinden yardım istediler.

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Anahtar Kelimeler:
AydınGERMENCİKPatlamaFareSabahHasanİstanbul
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