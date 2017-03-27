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Bir daha bardakta mısır almayacaksınız...

Dışarıda satılan bardakta mısır keyfini evinize taşımaya ne dersiniz?

Bir daha bardakta mısır almayacaksınız...

Dışarıda satılan bardakta mısır keyfini evinize taşımaya ne dersiniz?

27 Mart 2017 Pazartesi 13:36
Bir daha bardakta mısır almayacaksınız...
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HAZIR olarak satın aldığınız mısırın birebir aynısını evde yapmak istiyorsanız diyorsanız tarifimizi uygulamalısınız.

Bardakta Mısır malzemeleri:

- 2 kutu konserve
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Baharatlar; birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve tuz
- Yarım limon
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
- Dilediğiniz miktarda parmesan peyniri

Bardakta mısır yapılışı:

Küçük bir tencereye 3 bardak su koyup kaynatın.  Daha sonra konserveden çıkardığınız mısırın suyunu iyice süzün. Daha sonra kaynayan tencerenin üzerine bir süzgeç koyun.  Süzülen mısırları süzgecin içerisine atın.   Konservenin içindeki su kaynamakta olan suyu etkileyeceğinden iyice süzdüğünüzden emin olmalısınız.

10- 15 dakika mısırların su buharında pişmesini sağlayın. Pişen mısırları,  ayrı bir kâseye boşaltın ve üzerine tereyağı ekleyip iyiye karıştırın. Karıştırırken mısırları ezmemeye özen gösterin. 

Püf noktası: Mısırların margarini eritecek kadar sıcak olmasını sağlayın. 
Son olarak kendi damak tadınıza göre ya da bizim size verdiğimiz ölçülerle mısırlarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

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