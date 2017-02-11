Balkondan düşen genç kız öldü

OLAY, saat 02.00 sıralarında merkez Adana Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak’taki 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Deniz Anatça, çıktığı balkondan henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Öte yandan, genç kızın yakınları ağlayarak sinir krizi geçirdi.

