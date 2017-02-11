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Balkondan düşen genç kız öldü

Oturduğu 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşen 17 yaşındaki Deniz Anatça, hayatını kaybetti.

Balkondan düşen genç kız öldü

Oturduğu 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşen 17 yaşındaki Deniz Anatça, hayatını kaybetti.

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:29
Balkondan düşen genç kız öldü
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OLAY, saat 02.00 sıralarında merkez Adana Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak’taki 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Deniz Anatça, çıktığı balkondan henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Öte yandan, genç kızın yakınları ağlayarak sinir krizi geçirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
BalkonDeniz AnatçaSeyhan
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