Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular

OLAY, Şanlıurfa Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ç. ve C.T., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere olay yerine gelen ambulansa alındı. Yolda önünü kestikleri ambulans durmayınca grup, ambulans içindeki yaralıları isteyerek linç girişiminde bulundu. Bir aynası kırılan ve taş darbeleri ile zarar gören ambulansla hastaneye getirilen yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.