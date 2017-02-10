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Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular

İki grup arasında çıkan kavgada yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri linç girişiminde bulundu.

Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular

İki grup arasında çıkan kavgada yaralıları taşıyan ambulansa diğer grup üyeleri linç girişiminde bulundu.

10 Şubat 2017 Cuma 10:05
Ambulans içindeki yaralılara linç girişiminde bulundular
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OLAY, Şanlıurfa Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan M.Ç. ve C.T., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek üzere olay yerine gelen ambulansa alındı. Yolda önünü kestikleri ambulans durmayınca grup, ambulans içindeki yaralıları isteyerek linç girişiminde bulundu. Bir aynası kırılan ve taş darbeleri ile zarar gören ambulansla hastaneye getirilen yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansYaralışanlıurfa
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