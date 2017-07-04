Aldatan erkekleri ele veren 19 hareket

ÖMÜR boyunca birine sadık kalmak (ya da en azından bir ilişkide bulundukları süre zarfında sadık kalmak) bazı erkekler için oldukça zorlayıcı bir durum olabiliyor. Genellikle aldatan erkeklere ''Neden aldattınız?'' diye sorulduğunda alınan cevap, ya ''Bir ömür aynı kadınla geçmez'' ya da ''Bana ve ihtiyaçlarıma karşı çok ilgisizdi'' oluyor.

Siz de sevgilinizde veya eşinizde birden meydana gelen değişimler ve yakaladığınız birkaç ipucu yüzünden aldatıldığınızı düşünüyor ama bir türlü emin olamıyorsanız, bu 19 madde ile kafanızdaki sorunlara çözüm bulabilirsiniz.

- Ona daha şefkatli yaklaşmanız için sadece sizin yanınızda depresif bir tavır takınabilir.

- Sizinle çeşitli bahanelerle daha az konuşmaya ve zaman geçirmeye başlar. Bu sayede daha az- açık vereceğini düşünür.

- Uykusunda sık sık kabus görebilir. Bir çok geceyi bu nedenle uykusuz geçirebilir.

- Müzik, sinema gibi alanlarda zevkleri değişebilir. Daha önce nefret ettiği türleri beğenerek takip edebilir. Bu seçimlerden yeni ilişkisinin zevkleri hakkında fikir verir.

- Kendisini birden çok beğenmeye başlayabilir. Zamanını eskiye göre daha çok ayna karşısında geçirir.

- Sizi ya da ilişkinizi başkalarıyla kıyaslayabilir. Bu artık sizin tek olmadığınızı düşündüğünü gösterir.

- Eve geç gelmeye başlar. Evdeki sorumluluklarını ya da eskiden düzen konusunda önem verdiği konuları atlayabilir.

- 'Seni seviyorum' demeyi bırakır.

- Sizin ona yaptığınız sürprizler karşısında eskisi gibi coşkuyla tepki vermez. Bu içinde suçluluk duygusundan kaynaklanır.

- Telefonunda arama listesi ve mesaj kutusunu sürekli boş tutmak gibi önlemler alabilir.

- Saçınızı okşamak gibi şefkat gösterilerini bırakır.

- İlişkinizin geleceği hakkında evlilik, ev alma gibi planlar hakkında konuşmamaya başlar.

- Aranıza yatak odanızda da mesafe koyar ve bunun için bahaneler sıralar.

- Yaptığı şakalar sizi güldürmekten çok kırmaya başlayabilir, eski hoş sohbet tavrı kalmaz.

- Çiftlerin yapışık ikizler olmadığını öne sürerek kendi özel sınırlarını korumak adı altında sizden uzaklaşır.

- Rüyasında başka isimler sayıklayabilir.

- Sizin artık kendisiyle ilgili sorular sormanıza tahammülü kalmaz. Neredesin sorusu onu bir anda sinirlendirmeye yeterli olur.

- Sabah uyandığında kimin yanında olduğunu anlamak için bir süre etrafına bakar.

- Ev içinde kapıları kapalı tutmaya başlar. Özellikle bilgisayar başındayken rahatsız edilmek istemez.

