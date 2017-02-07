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Adliyeden alkışlarla uğurlandı

Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeden alkışlarla uğurlandı

Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

07 Şubat 2017 Salı 10:44
Adliyeden alkışlarla uğurlandı
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EMNİYETTE sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Saral'ın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

"BABAMIN YERİNİ HASIMLARINA SÖYLEDİ"

Beykoz Anadolu Hisarı'nda 30 Ocak'taki silahlı saldırıda 58 yaşındaki  Mehmet Ali Büyüksarıoğlu hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.Olaya ilişkin, İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral gözaltına alınmış, Saral babasının yerini hasımlarına Büyüksarıoğlu'nun söylediğini cinayeti de bu nedenle işlediğini iddia etmişti.
 

ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları ve "Allahına kurban, helal olsun" dedikleri görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Mert SaralMehmet Ali BüyüksarıalioğluRomaBeykozSağlıkİtalya
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