Adliyeden alkışlarla uğurlandı

EMNİYETTE sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Saral'ın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

"BABAMIN YERİNİ HASIMLARINA SÖYLEDİ"

Beykoz Anadolu Hisarı'nda 30 Ocak'taki silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.Olaya ilişkin, İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral gözaltına alınmış, Saral babasının yerini hasımlarına Büyüksarıoğlu'nun söylediğini cinayeti de bu nedenle işlediğini iddia etmişti.



ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları ve "Allahına kurban, helal olsun" dedikleri görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.