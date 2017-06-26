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Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi gösterdi

Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi gösterdi

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:17
Abant ve Gölcük'e yoğun ilgi
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RAMAZAN Bayramı tatilinde vatandaşlar, doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarına yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan bayramı tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar Abant Tabiat Parkı'na geldi.

Yoğun ilgiden dolayı tabiat parkının girişi ile içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Abant'a gelen bazı tatilciler bölgede bulunan piknik alanlarında mangal yapıp piknik yaparken bazıları ise göl kenarında bulunan iskelelerden manzaranın keyfini çıkarttı.

Bayram tatilini Gölcük Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tabiat parkına girebilen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaparak bölgede bulunan iskelelerden fotoğraf çekti.

Vatandaşlar, vakitlerini göl kenarında yer alan piknik alanlarında mangal yakıp piknik yaparak geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıAbantGölcük
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