8 yumurta ile başladı şimdi talebe cevap veremiyor

ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’den emekli olduktan sonra evinin bahçesinde tavuk beslemeye başlayan 57 yaşındaki İsmet Koç ile eşi Ayşe Koç (55) geçtiğimiz yıl bir tanıdıklarından aldıkları 8 adet yeşil yumurtadan civciv çıkartıp çoğaltmaya başladı. Yeşil yumurtalardan yaklaşık 250 kadar civciv çıkartan Koç ailesi, yakınlarına bir kısmını dağıttıktan sonra ellerinde yaklaşık 128 kadar yeşil yumurtlayan tavuk kaldı.

Yeşil yumurta ile ilgili çıkan haberler sonrası telefon numaralarını kimseye vermemelerine karşın Türkiye’nin her tarafından insanların kendilerine ulaşmaya başladığını dile getiren İsmet Koç, işsiz gençlere bu işe girmeleri tavsiyesinde bulundu. Yeşil yumurtada diğer yumurtalara oranla daha düşük kolesterol bulunması ve renginin farklı olması nedeniyle çok fazla talep olduğunu belirten Koç, yumurtanın tanesinin 10-20 TL, tavuğun ise 200-300 TL arası fiyatlardan satıldığını söyledi.



YUMURTANIN TANESİ 10 TL İLE 20 TL

Koç yaptığı açıklamada “Bu işe 8 yumurta ile başladık. Şu anda 128 tavuğumuz var. Talepleri karşılayamıyoruz. Türkiye’nin her tarafından, her vilayetten arıyorlar. Daha önce yaptığımız haber internetlere çıktığında telefonlarımız yoktu ama insanlar arayıp bizi buluyorlar. Bu güne kadar gelen hiçbir arkadaşıma ‘hayır’ demedim, hep ‘evet’ dedim. Bütün arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık ama bundan sonra karşılayacak durumda değiliz. Ben buradan Ereğli halkına sesleniyorum; lütfen bu yeşil, mavi ve siyah yumurtlayan tavuklardan edinsinler. Arkadaşlarımız İstanbul’dan geldiler ve bu tavuklar İstanbul’a gidecek. Balıkesir, Eskişehir, Konya’ya ve Tekirdağ’a da gidecek. Türkiye’nin her tarafından arıyorlar. Yok satıyoruz ama bir türlü insanlara biz bunu anlatamadık. Geliyorlar tavuk istiyorlar. Tavuk almayın, yumurta alın ve onlardan civciv çıkartın. Bu yumurtanın özelliği astım hastalığına bire bir deniliyor kolesterol oranı çok düşük olduğu için. Televizyonlarda da görüyorsunuz bu yumurtanın tanesi 10 TL ile 20 TL arası. Tavuklar 300 TL, horozlar 200 TL. Bu altın satıyor, talebe cevap veremiyoruz. İstanbul’dan bir fabrikanın patronu arıyor ’İsmet bey bana ne olur 5 tavuk gönderir misin?’ ’Yok’ diyorum ısrar edince bu hafta gidip kendisine kürkükle beraber götüreceğim. O da çoğaltacak bunları. Bu iş insanlara bir ekmek kapısı” dedi.

ASGARİ ÜCRETTEN DAHA FAZLA GELİR...

Biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğu olduğunu ve ikisinin de evlendiğini anlatan İsmet Koç, paraya ihtiyacı olmadığını, sadece gençlere örnek olmak için bu işi yaptığını belirtti. Gençlerin madene, demir çeliğe ve belediyelere asgari ücretle girmek için uğraşmasına gerek olmadığını belirten Koç, işsiz gençlerin bu işi küçük çapta da yapmaya başladıklarında asgari ücretten daha fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

Yeşil ve mavi yumurtaya bu kadar ilginin olacağını hiç beklemediğini ifade eden Ayşe Koç ise bu işi ufak çapta yapmaya başlamalarına rağmen her aya cebine bir asgari ücretin girdiğini ve bu gelirle de çok mutlu olduğunu ifade etti.

İstanbul’da özel bir şirkette çalışan ve yeşil yumurta üretimi yapmak için Kdz. Ereğli ilçesine İsmet Koç’tan yumurta ve tavuk almaya gelen Taner Yaylamış ve arkadaşı Kaan Dalay da yeşil yumurtayı ilk kez gördüklerini söyledi. Taner Yaylamış, “Biz İstanbul’dan geliyoruz ve bu işe yeni başladık. Yeşil yumurtlayan tavukların yumurtalarını daha önce hiç görmemiştim. İlk defa burada gördüm. Abimizin de dediği gibi kolesterole iyi geldiğini duydum. Biz de bu işi yapmaya karar verdik. Allah nasip ederse biz de bu tavukları çoğaltmaya çalışacağız” diye konuştu.

İsmet ve Ayşe Koç çifti yeşil yumurtaları her gün gelen talebe göre Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor.