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Zorbaları düşürdükleri telefon yakalattı

İzmir’in Kiraz İlçesi’nde neredeyse bir ‘gelenek’ haline gelen kız çocuklarını kaçırarak evlendirme olayının bir yenisi, bu defa jandarmaya takıldı

Zorbaları düşürdükleri telefon yakalattı

İzmir’in Kiraz İlçesi’nde neredeyse bir ‘gelenek’ haline gelen kız çocuklarını kaçırarak evlendirme olayının bir yenisi, bu defa jandarmaya takıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi 09:06
Zorbaları düşürdükleri telefon yakalattı
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3 YILDA 80 küçük kızın mağdur olduğu ilçede zorbalığın adresi bu defa dikkatleri üzerine çeken Sırımlı ve Olgunlar köyleri değil başka bir mahalleydi. 
İddiaya göre, 21 yaşındaki Adem K. geçen hafta önceden tanıdığı 17 yaşındaki Gülay S.’nin yalnız olduğunu öğrenince 3 arkadaşını da yanına alarak genç kızın ailesiyle yaşadığı eve gitti. Adem K. sevdiğini söylediği Gülay S.’den kendisiyle kaçmasını istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. 
ZORLA KAÇIRDI
Bunun üzerine Adem K. arkadaşlarının da yardımıyla ağzını bantladığı Gülay S.’ zorla otomobile bindirip kaçırdı. Boğuşma sırasında Adem K. cep telefonunu düşürdü. 4 kişi, kaçırdıkları kızı Kibar Mahallesi’nde ormanlık alandaki bir kulübeye kilitledi. Olay anında köy kahvesinde olan baba Yusuf S. kızını evde bulamayınca jandarmaya haber verdi. 
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri incelemesinde bulunan telefonun Adem K.’ya ait olduğunu belirledi. Telefondan son görüşülen kişileri teknik takiple bulan ekipler, kaçırılan kızın Kibar Mahallesi’nde ormanlık alanda bir kulübede tutulduğunu tespit etti. 
İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit’in yönettiği operasyonla 24 saat içinde Gülay S.’nin yerini bulan jandarma, bölgeyi ablukaya alarak operasyon düzenledi. 
Gülay’ı zorla tutulduğu kulübede bulunarak kurtaran ekipler, ardından da 21 yaşındaki Adem K. üç arkadaşını gözaltına aldı. Adem K. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adem K. zorla kaçırmadığını, Gülay S.’nin kendi isteğiyle geldiğini ve evlenmek için plan yaptığını savundu. 
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ 
24 saat boyunca kulübede esareti yaşayan Gülay S. ifadesinde zorla kaçırıldığını, ağzını bantlayan 4 kişinin kendisini otomobile bindirdiğini anlattı. Jandarma kurtarılan genç kızı ailesine teslim etti. Aile ve Gülay S. zanlılardan şikâyetçi oldu. 
DEVLET SEFERBER 
İlçede başka kızların mağdur olmaması için kaymakamlık, jandarma, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile doktorlardan oluşan ‘kurtarma ekibi’ kuruldu. Günlerce ev ev gezerek aileler ve kızlarıyla görüşen ekip, ‘Kiraz dalında’ projesiyle çocukları bilgilendirmeye devam ediyor. 
Organizasyonda ‘Sahne Ayna Tiyatro Topluluğu’, 40 okuldan 500 öğrenciye tiyatro gösteri yaptı. Etkinlikte Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği’nde görevli Kıdemli Çavuş Şaziye Saban çocukları bilgilendirdi. 
3 YILDA 80 MAĞDUR 
Kiraz’daki utanç, ilk olarak 2016’da 14 yaşındaki Ş.A.’nın kaçırılmasıyla gündeme geldi. Yaşları 12-17 arasındaki kızlar, istekleriyle veya rızaları dışında kaçırıldıktan sonra aileleri tarafından ‘adı çıkmasın’ denilerek evlendirildi. 3 yılda istismar mağduru 80 çocuğun ailelerine şikâyetçi olmama karşılığında 20-50 bin TL arası para ödendiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ZorbaİzmirKiraz
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