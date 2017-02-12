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Zincirleme trafik kazası

Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazası

Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı

12 Şubat 2017 Pazar 10:35
Zincirleme trafik kazası
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SÜRÜCÜSÜNÜN ismi öğrenilemeyen 20 KT 330 plakalı kamyon Eskişehir yolu Ankara istikametine ilerlerken aynı yönde giden Mutlu B. idaresindeki 06 REA 62 plakalı otomobile ve ardından Tuğçe T. idaresindeki 06 TT 323 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. 

Kazalara karışan araçlar çekicilerle götürüldü. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAnkaraODTÜ
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