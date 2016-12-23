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Zincirleme trafik kazası

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazası
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EDİNİLEN  bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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Etiketler; #şanlıurfa
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