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Zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar hastaneye kaldırılıyor

Zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlar hastaneye kaldırılıyor

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:49
Zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi
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ALINAN bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik KazasıYaralı
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