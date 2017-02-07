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Zincirleme kaza: 17’si öğrenci 25 yaralı

Meydana gelen zincirleme kazada ortalık can pazarına döndü

Zincirleme kaza: 17’si öğrenci 25 yaralı

Meydana gelen zincirleme kazada ortalık can pazarına döndü

07 Şubat 2017 Salı 20:38
Zincirleme kaza: 17’si öğrenci 25 yaralı
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OLAY, saat 17.30 civarlarında Kelleci Kardeşler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf G. hakimiyetindeki 20 V 8498 plakalı ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan T. (35) idaresindeki 20 KR 100 plakalı minibüse arkadan çarptı. Daha sonra arkadan gelen Acıpayam ilçesinde Denizli’ye taşıma sistemi ile öğrenci taşıyan Dinçer Y. (47) idaresindeki 20 Y 7676 plakalı araç, hafif ticari araca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada 17’si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı. Öğrenci servisi sürücüsü Dinçer Y. araç içinde sıkıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Dinçer Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından uzun bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay nedeniyle yol yaklaşık 2,30 saat kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kelleci KardeşlerDenizliKavşağı Mevkisi
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