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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu

Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı

Veteriner hekimlerin ilk müdahalesinde köpeğin vücut ısısı, solunum ve nabız fonksiyonları normal seviyeye getirildi

Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı

Veteriner hekimlerin ilk müdahalesinde köpeğin vücut ısısı, solunum ve nabız fonksiyonları normal seviyeye getirildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
Zift çukuruna düşen köpeği ekipler kurtardı
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ZİFT çukuruna düşen ve hayati fonksiyonları zayıf olan köpeğin imdadına Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri yetişti. Hekimlerin uzun uğraşları ve titiz çalışmaları sonunda eski sağlığına kavuşan köpek, bakımevinde yeni sahiplerini bekliyor.
Pendik Sanayi Mahallesi'nde sahipsiz bir köpek, fabrikalar bölgesinde bulunan zift çukuruna düştü. Zift çukurunda yaşam mücadelesi veren köpeği fark eden vatandaşlar, Pendik Belediyesi Veteriner Ekipleri'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sahipsiz hayvanı tedavi edilmek üzere bakımevine nakletti. Vücudunun tamamı ziftle kaplanmış olan köpek bakımevine ulaştırıldığında zor nefes aldığı ve hayati fonksiyonlarının oldukça zayıf olduğu öğrenildi. Veteriner hekimlerin ilk müdahalesinde köpeğin vücut ısısı, solunum ve nabız fonksiyonlarını normal seviyeye getirdi.
YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
İlk müdahalenin ardından 1 ayı aşkın süren tedavisinde ziftin köpeğin vücudundan arındırılması için bazı işlemler yapıldı. Veteriner hekimler, günlük olarak sıcak banyo, sıvı yağ, pudra ve çeşitli ilaçları uygulayarak zifti köpeğin vücudundan temizledi. Hekimlerin uzun uğraşları ve titiz çalışmaları sonunda köpek, eski sağlığına kavuştu. Yeni arkadaşlarıyla birlikte mutlu günlerini yeniden yaşamaya başlayan köpek, bakımevinde yeni sahiplerini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zift çukuruPendik Belediyesi
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