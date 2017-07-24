Zeytinlikte erkek cesedi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre; Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesi Hacıköy mevkiindeki zeytinliğine çalışmaya giden çiftçi, yerde hareketsiz yatan birisini görünce durumu jandarmaya ihbar etti. Çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.



Üzerinden kimlik veya herhangi bir belge çıkmayan ceset, Germencik Devlet Hastanesi morgunda yapılan ön incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.