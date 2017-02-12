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Zeytin bahçesinden lahit fışkırıyor

İki yıl önce definecilerin kapağına zarar verdiği lahit bulunan zeytinlikte 3 mezar daha bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırma çalışmalarının yapıldığı alanın Roma dönemine ait Nekropol olarak adlandırılan mezarlık olduğu sanılıyor. 24 saat bölgede nöbet tutuluyor

Zeytin bahçesinden lahit fışkırıyor

İki yıl önce definecilerin kapağına zarar verdiği lahit bulunan zeytinlikte 3 mezar daha bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırma çalışmalarının yapıldığı alanın Roma dönemine ait Nekropol olarak adlandırılan mezarlık olduğu sanılıyor. 24 saat bölgede nöbet tutuluyor

12 Şubat 2017 Pazar 16:00
Zeytin bahçesinden lahit fışkırıyor
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BURSA'NIN İznik ilçesinde geçen yılın kasım ayında, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Hisardere Köyü yolu üzerindeki Hatice Süren adlı kadının zeytinliğinde, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, 'Geç Roma Dönemi' olarak adlandırılan 3'üncü Yüzyıl'dan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 7 ton ağırlığındaki lahitin çevresindeki toprak temizlenince kapak kenarlarında bugüne kadar bölgede görülmeyen lotus çiçeğine sarılı Eros kabartmaları ve aslan başı figürleri görüldü.

Kazı sırasında, lahitin üst kapağında 30 santimetre çapında delik açılarak içine girildiği ortaya çıktı. Define avcılarının yağmaladığı belirlenen lahit uzmanların dört gün süren çalışmaları sonucu topraktan tamamen çıkarılarak, İznik Müze Müdürlüğü bahçesine nakledildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlak çalışmaları devam bölgede sürdürülen kazı çalışmalarında, tahrip edilmemiş geçen bir, iki ay önce de bir lahit daha bulundu. İznik Müzesi arkeologlarının yaptığı yüzey araştırmasında kapağına ulaşılan lahdin hiç açılmadığı sanılıyor. Toprakla üzerine örtülen lahit için Ankara'dan uzman ekip beklenirken bölgenin definecilerden koruması için Jandarma 24 saat bölgede nöbet tutuyor.  Definecilerin Kaçak kazı yapmaları sonucu ortaya çıkan bölgenin Nekropol olarak adlandırılan dönemin mezarlığı olduğu tahmin ediliyor.  Bölgenin kamulaştırılmasının ardından geniş çaplı arkeolojik kazılar başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin BahçesiLahitNekropolBursaHisardere Köyü
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