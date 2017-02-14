Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88545
ALTIN
144.735
DOLAR
3.6646
STERLIN
4.5936
EURO
3.8886
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

Yurt faciası davasında karar

Konya'da 2008 yılında meydana gelen 17'si öğrenci 18 kişinin yaşamanı yitirdiği, 29 kişinin ise yaralandığı kız kuran kursu faciası davasında 3 kişiye 7,5 ile 10 yıl arasında cezalar verildi

Yurt faciası davasında karar

Konya'da 2008 yılında meydana gelen 17'si öğrenci 18 kişinin yaşamanı yitirdiği, 29 kişinin ise yaralandığı kız kuran kursu faciası davasında 3 kişiye 7,5 ile 10 yıl arasında cezalar verildi

14 Şubat 2017 Salı 11:03
Yurt faciası davasında karar
banner404

KONYA'NIN Taşkent İlçesi'nde 2008 yılında, ruhsatsız 3 katlı kız kuran kursu binasında meydana gelen patlamada 17 öğrenci ile 1 eğitmenin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 yıldır süren dava bugün sonuçlandı. O dönem belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'nde Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği'ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu'nda, 1 Ağustos 2008 günü saat 04.15'te  sabah namazı için kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.
KISA TUTUKLULUKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR
Olayın ardından Yurt Müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş Jandarma tarafından gözaltına alındı. Mehmet Göktaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci de kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
DAVA 9 YIL SÜRDÜ
Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  2'si kadın eğitmen, 6'sı dernek ve yurt sorumlusu, 3'ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebeb olma' suçundan yargılandığı dava 9 yıldan bu yana devam ediyordu.
3 SANIĞA CEZA 
Bugün görülen karar duruşmasında yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi, 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren yetkilisi İzzet Yanık ile  ile teknik destek sorumlusu İbrahim Yılmaz, 7 yıl 6'şar yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise dernek ve yurt yöneticilerinden Mümin Eğilmez, HASAN Kosalak, Ahmet Akdede, Mehmet Semerci, Mehmet Göktaş, Abdullah Bostancı, İlhan Biçici ve Ahmet Türkyılmaz hakkında da beraat kararı verildi. Sanıklardan Hasan Kosalak'ın ise yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yurt FaciasıKonyaİzzet YanıkMümin EğilmezHASAN KosalakAhmet AkdedeMehmet SemerciMehmet GöktaşAbdullah Bostancıİlhan BiçiciAhmet Türkyılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı
29 eski öğretmenden 27'si gözaltına alındı
Yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
10 yılda 7 kez ameliyat oldu! Kanser değilmişsin dediler...
10 yılda 7 kez ameliyat oldu! Kanser değilmişsin dediler...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals