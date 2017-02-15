Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.265
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5565
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu

Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Adana'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Adana'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:35
Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
banner404

KAZA, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenaze konvoyuna katılmak için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet yitirdi. Kaldırıma çarpıp yaklaşık 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Gökhan Varuş ile arkasında oturan polis Fırat Ulaş yaralandı.
Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Gökhan Varuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis Ulaş'ın tedavi ise sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaYunus EkibiHatayAmanos DağlarıPKKSeyhan İlçesi Fuzuli Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi
Tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi
Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals