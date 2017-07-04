Yunanistan'ın ateş açtığı Türk gemisinden uyuşturucu çıkmadı!

AKŞAM saatlerinde Marmaris Körfezi'nde bulunan gümrüklü limana yanaşan kuru yük gemisini Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Deniz Albay Oğuz Bavbek ve Marmaris Liman Başkanı Burak Okçu karşıladı.

İlçe protokolü birlikte gemiye çıkarak, dinlenme odasında kaptan Haluk Sami Kalkavan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçe protokolü, yaşanılan olaylarla ilgili kaptandan bilgi aldı. Heyet, daha sonra geminin baca kısmına çıkarak mermi isabet eden yerleri inceledi.

Kuru yük gemisinin bacasına 8 ve kaptan köşkü çevresindeki çeşitli metal alanlara 11 olmak üzere toplam 19 mermi isabet ettiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Marmaris Narkotik Grup Amirliğinden gelen ekipler ise, "Zeta" adlı narkotik köpeği ile geminin çeşitli yerlerinde arama yaptı.

Kuru yük gemisinde Yunan makamlarının iddia ettiği uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Kaptan ve mürettebatın Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığında ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.