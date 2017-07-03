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Yunan Sahil Güvenlik botu Türk gemisine ateş açtı

Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine ateş açtı. Yunan Sahil Güvenlik botunun, gemiyi limana çekmek istediğini, izin verilmeyince gemiye ateş açıldığını belirten Kaptan Sami Kalkavan, "Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık" diye konuştu. Saldırıya uğrayan gemi şu anda Türk sularında seyrediyor. Dışişleri kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi. TSK tarafından bölgeye bir hücumbot ile iki sahil güvenlik botu sevk edildi

Yunan Sahil Güvenlik botu Türk gemisine ateş açtı

Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine ateş açtı. Yunan Sahil Güvenlik botunun, gemiyi limana çekmek istediğini, izin verilmeyince gemiye ateş açıldığını belirten Kaptan Sami Kalkavan, "Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık" diye konuştu. Saldırıya uğrayan gemi şu anda Türk sularında seyrediyor. Dışişleri kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi. TSK tarafından bölgeye bir hücumbot ile iki sahil güvenlik botu sevk edildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:12
Yunan Sahil Güvenlik botu Türk gemisine ateş açtı
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İSKENDERUN'DAN yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı’na götüren 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki ’M/V ACT’ isimli kuru yük gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdulmak istendi.

İddiaya göre, Yunan sahil güvenliği, geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan’dan arama yapmak için Rodos Limanı’na yanaşmasını istedi. Ancak Kalkavan, Yunan sahil güvenliğinin talebini kabul etmedi.  Yunan sahil güvenlik botundan önce havaya ardından da gemiye peş peşe ateş edildi.

16 mermi isabet eden gemi durmayıp Türk karasularına girdi.

Geminin kaptanı Sami Kalkavan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Sahil koruma derhal geminin Lodos Limanı'na çekilmesini istediler, biz bunu kabul etmedik. Kontrol etmek istediler, biz bunu kabul etmedik. Bize durmazsak ateş edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık. Daha önce seyehat yaptığımız bir hattı. 16 mermi isabet etti. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar. Şu anda Türk sularındaydız" dedi.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTLARI OLAY YERİNDE

Marmaris'ten hareket eden 2 Türk Sahil Güvenlik botu da bölgeye ulaştı.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TSK'dan yapılan açıklamada ”03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak ÿmeydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir.” denildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 19:30
Anahtar Kelimeler:
Yunan Sahil GüvenliğiUyarı AteşiTürk Gemisi
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